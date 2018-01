Expo de MBAs em São Paulo

Está a fim de um MBA em Londres? Ou nos EUA?

Nesta sexta-feira, no final da tarde, a Expo Pós-Graduação e MBA vai reunir instituições de ensino e intercâmbio no País e no exterior. O evento será realizado das 17h às 21h, no hotel InterContinental, em São Paulo.

A BEX Intercâmbio, agência de intercâmbio cultural e cursos no exterior, é uma das que participam, em parceria com a London School of Business and Finance (LSBF), uma das mais prestigiadas escolas de Londres.

O curso completo de MBA em Marketing sai por £ 6.500 (R$ 4.200 – não estão incluídos passagem aérea, acomodação, seguro, traslados e taxas).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A participação na Expo Pós-Graduação & MBA é grátis, basta se cadastrar no site do evento.

SERVIÇO:

Expo Pós-Graduação e MBA

Onde: Hotel InterContinental (Alameda Santos, 1.123, Jardim Paulista)