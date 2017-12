Explorando o espaço: mais uma aula na SU

Vou contar um pouco sobre a palestra de exploração espacial que assisti aqui na SU (Singularity University). Meu primeiro contato com um astronauta foi em uma palestra ministrada por Dan Barry, na Fiap, em março. Achei o máximo conhecer alguém que viajou pelo espaço.

Agora, tive a oportunidade de conhecer mais um astronauta: Rusty Schweickart. Ele foi piloto do módulo lunar na missão Apollo 9, em 1969. Rusty falou um pouco sobre os interesses da Nasa em colonizar outros lugares fora da Terra e o que será preciso para que isso aconteça futuramente.

O que mais chamou a atenção foram as ideias que estão sendo testadas para diminuir o custo de lançamento. O objetivo principal é reduzir os custos de US$10 mil por quilo para US$ 1 o quilo de massa lançada para o espaço.

Parece irreal, mas os pesquisadores estão caminhando nessa direção.

Existem iniciativas privadas que também estão pesquisando tecnologias inovadoras para a exploração espacial. Eu vi a apresentação de um protótipo de motor que usa apenas 20% de gasolina. Vocês devem me perguntar: e o resto do combustível? Bom, eles usam tudo o que têm: água, café, refrigerante, molho, açúcar, refrigerante etc.

Parecia o motor do DeLorean do filme “De Volta para o Futuro”. Ficção se tornando realidade.

