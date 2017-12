Expectativas para prova de língua estrangeira

Como esta é a primeira vez que o Enem apresenta prova de língua estrangeira, Luana França, de 19 anos, espera não encontrar dificuldades para fazer o teste de espanhol. “Acredito que as questões serão fáceis”, diz a estudante, que faz o exame na Estácio Uniradial, zona sul de São Paulo. Já Lidiane Freire, de 18 anos, diz estar insegura em relação à prova de inglês: “Não sei se vou dar conta. Não estou confiante para fazê-la, pois só tive aulas de inglês na escola.” Ela tenta garantir bolsa do ProUni para cursar Psicologia.

No mesmo câmpus, estudantes também mostram preocupação com a possibilidade de a prova ser anulada. Anderson Ferreira, de 18 anos, afirma que, além da proibição de lápis, borracha e relógio, problemas como o erro do gabarito na prova só evidenciam a grande falta de organização do exame. “Isso só atrapalha o candidato. As pessoas vêm com uma expectativa para fazer a prova e, depois, não sabem o que vai acontecer.”