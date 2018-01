Expectativa na grande final BM&FBovespa

Estudantes que participam da grande final do Desafio BM&FBovespa, cujo prêmio é de R$ 25 mil, estão ansiosos pelo resultado final.

Guilherme Rodrigues da Cunha, 15 anos, fala de ansiedade e confiança. “Estou ansioso mas muito confiante. Na eliminatória saímos com baixo valor de partida e conseguimos vencer. Dessa vez também vamos ganhar!”

Já Uziel Castro Varejão, 16, teme tanta expectativa. “Estou nervoso para levar o prêmio, acho que podemos vencer, mas tenho medo de esperar demais e depois me decepcionar”, diz.

São 136 alunos de 30 escolas públicas estaduais e municipais, além de técnicas e privadas participando da grande final. Eles estão reunidos desde as 10 horas da manhã no saguão do antigo pregão da Bovespa.