Executivos do Itaú Unibanco conversam com universitários

O Itaú Unibanco receberá universitários em sua sede, no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo, para discutir assuntos como negócios e carreira. A abertura do encontro terá a participação de Pedro Moreira Salles, presidente do Conselho de Administração, e Roberto Setubal, diretor-presidente.

O evento, chamado Itaú de Portas Abertas, ocorre de 15 a 17 de maio. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas no site www.deportasabertas.com.br, onde também está disponível a programação completa.

O encontro reunirá experience talks, workshops, painéis e palestras com vice-presidentes, diretores executivos e superintendentes da instituição.

Os universitários vão receber certificado de participação.