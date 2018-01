Executivo da KPMG faz palestra na 2ª Olimpíada USP de Inovação

O sócio da área de Tributos da KPMG no Brasil, Sergio Schuindt, participa da programação de preparação para a 2ª Olimpíada USP de Inovação, onde fará palestra sobre o tema “Empreendedorismo e Criatividade”, com foco em incentivos fiscais.

A competição de inovação – promovida pela Agência USP de Inovação e a Pró-Reitoria de Pesquisa da instituição desde março, com a abertura de inscrições, e que culmina com a cerimônia de premiação em 17 de novembro – tem o objetivo de proporcionar aos pesquisadores (alunos, docentes e funcionários da USP) a oportunidade de concretizar resultados científicos e tecnologias em produtos e serviços, seja para fins lucrativos ou sociais.

A palestra de Sergio Schuindt faz parte da programação de apoio à preparação dos projetos inscritos, e acontece no dia 29 de junho, das 11h30 às 13h, no auditório Prof. Dr. Oswaldo Fadigas Fontes Torres (Centro de Computação Eletrônica da USP – av. Professor Luciano Gualberto, 71, tv. 3, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo/SP). Mais informações podem ser obtidas no hotsite da Olimpíada.