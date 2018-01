Exclusivo: saiba como será o Enem 2009

Por Elida Oliveira

O presidente do Inep e coordenador do Enem, Reynaldo Fernandes, divulgou com exclusividade para o Estadão.edu quais conteúdos serão cobrados em cada dia de prova do Enem e qual o horário em que elas serão realizadas.

No sábado, a prova será das 13h às 17h30 com conteúdos sobre Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No domingo, das 13h às 18h30, haverá a Redação e as questões de Linguagens Códigos e suas Tecnologias, e Matemática e suas Tecnologias. Os alunos terão de permanecer no local de provas por, pelo menos, duas horas.

Após quatro horas, poderão levar o caderno de provas. As 180 questões serão aplicadas nos dias 3 e 4 de outubro.

As inscrições serão feitas somente pela internet.

O vídeo com a entrevista completa você confere no aqui.