Exame para transferência para a USP no próximo domingo

A Fuvest vai fazer, no próximo domingo, dia 25, a primeira etapa do Exame de Transferência para ingresso em 2011 na USP. Ao todo, 1.955 candidatos disputam 792 vagas. Para saber mais, clique no site da Fuvest.

A segunda etapa será realizada pelas escolas onde estão os cursos pretendidos pelos alunos aprovados.

As escolas estarão abertas, para receber os candidatos, de 12h às 12h30min. Não serão admitidos retardatários. A prova, com oitenta questões de múltipla escolha, tem a duração de quatro horas.

Para fazer o exame é necessário apresentar o documento de identidade. A folha de resposta deve ser preenchida com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Não serão permitidas consultas, uso de aparelhos celulares e calculadoras durante a prova.

O gabarito será divulgado às 18h do dia 25 de julho, no site da Fuvest. A lista de convocados para a segunda etapa de provas será publicada no dia 7 de agosto.