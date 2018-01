Ex-secretária do MEC critica alunos do Mackenzie por protesto anti-Enem

A professora Pilar Lacerda, que foi secretária de Educação Básica do MEC até o começo deste ano, criticou os alunos do Mackenzie que farão amanhã um apitaço contra o Enem. Em seu Twitter, ela publicou, no começo da noite: “Atenção alunos do Mackenzie: séc. XXI, já ouviram falar? Tem 12 anos q começou”.

Amanhã alunos do Mackenzie promoverão um apitaço em frente à universidade. Os estudantes não concordam com o novo formato do vestibular da instituição, no qual metade das vagas serão oferecidas somente a candidatos que participaram do Enem 2011. Os alunos atribuem à medida a “perda do valor do diploma”.