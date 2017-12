Evonik abre inscrições para trainee em engenharia

A Evonik, uma das líderes mundiais em especialidades químicas, abriu inscrições para o primeiro programa de trainee voltado especialmente para a área de Engenharia de Processos. Os profissionais aprovados terão a oportunidade, após o término do programa, de atuar em uma das unidades do grupo no exterior ou mesmo no Brasil. As inscrições poderão ser feitas até dia 06 de agosto.

De acordo com informações divulgadas pela empresa, o objetivo é incentivar a integração entre engenheiros treinados para o desenvolvimento de soluções que atendam aos desafios mundiais.

O programa tem duração de dois a três anos, conforme o desempenho e a opção do candidato e, para participar da seleção, o interessado deve ter concluído o curso de Engenharia e ter tido, ao menos, uma experiência profissional relevante, além de ter fluência em inglês.

O processo de seleção inclui avaliação de currículo; entrevista; dinâmica de grupo; avaliação de proficiência em inglês; entrevista com a área de Recursos Humanos e entrevista pessoal nos Estados Unidos, onde será a seleção final e a conclusão da contratação.

Selecionados. Quem passar pelo processo seletivo dará assistência técnica às áreas de produção, desenvolvimento de conceitos para expansões, aumento da qualidade, disponibilidade de produção, intercâmbio de informações com demais unidades da Evonik, entre outras tarefas.

De acordo com Ingrid van Bussel, diretora de Recursos Humanos para a América do Sul da Evonik, a empresa busca profissionais que desejam desenvolver uma carreira internacional e crescer dentro da companhia. “O programa visa desenvolver potenciais gestores com profundo conhecimento do negócio e das ferramentas da engenharia. Buscamos profissionais motivados, que enfrentam desafios e apresentem ideias”, afirma. A empresa atua em mais de 100 países.

Para se inscrever, o profissional deve entrar em contato com João Miranda, pelo telefone (11) 3146-4184 ou pelo e-mail (joão.miranda@evonik.com) ou ainda pelo hotsite da empresa.