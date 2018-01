Evento no Facebook propõe ocupação do Mackenzie

* Por Juliana Deodoro, especial para o Estadão.edu

Depois do bairro de Higienópolis e da cracolândia, é a vez do Mackenzie ser palco de um evento da “gente diferenciada”. Criado há 14 horas e com 148 confirmações até às 16h20 desta tarde, o “Gente diferenciada ocupe o Mackenzie” se posiciona contra as manifestações dos alunos que aconteceram nesta quarta-feira na Rua da Consolação, em São Paulo.

Na descrição do evento, os organizadores afirmam que a passeata realizada por mackenzistas é preconceituosa: “Vamos mostrar a alguns alunos mackenzistas que a universidade não se encerra em seus muros e que a sociedade não aceita preconceito social. Se existe alguma TRADIÇÃO no Mackenzie essa se traduz pela exclusão nas salas de aula das camadas pobres da sociedade”.

Histórico

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em maio de 2011, cerca de 600 pessoas participaram do primeiro evento com a alcunha dos ‘diferenciados’: o “Churrascão da gente diferenciada”. O protesto bem-humorado foi uma resposta à recusa dos moradores do bairro de Higienópolis em receber uma estação do Metrô. Em janeiro, outro churrasco aconteceu, dessa vez no centro de São Paulo, contra a ação da Polícia Militar na cracolândia.