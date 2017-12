Evento na FFLCH discute possibilidades profissionais de estudantes de Humanas

Um grupo de alunos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP quer mostrar que há vida para profissionais de Humanas fora da universidade. Eles são os organizadores do ciclo de palestras “Humanas em Sociedade: Transpondo os muros da academia”, que tem início no dia 19 de abril e vai até o dia 07 de maio.

O objetivo do evento é ampliar o horizonte profissional dos alunos da área. Serão ministradas cinco palestras de profissionais que fazem a ponte da universidade com o mercado de trabalho. “Não somos contra a academia, só queremos mostrar que ela não é única opção para um graduando de Humanas”, afirma Guilherme Melo de Freitas, um dos organizadores do ciclo.

O próprio Guilherme, que faz mestrado em Sociologia na faculdade, afirma ser um produto do horizonte limitado com o qual os alunos se deparam ao fim da graduação. “Nunca quis ser professor, mas, como já tinha feito iniciação científica, a carreira acadêmica foi o único caminho possível quando me formei”, conta.

O ciclo começa com palestra de André Singer, professor do Departamento de Ciência Política da USP e ex-secretário de Imprensa e porta-voz da Presidência da República. A programação tem ainda a presença dos professores Amaury Moraes, Sérgio Adorno, Glauco Arbix, e do jornalista especializado na cobertura de Ciência do Estado, Alexandre Gonçalves.