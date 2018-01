A competição Day Trade, promovida pela Liga de Mercado Financeiro da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da USP, acontecerá nesta sexta-feira, das 14h às 18h, e pretende simular como é trabalhar na Bolsa de Valores.

O evento será na sala 307, da Seção Técnica de Informática da FEA, localizada na Av. Prof. Luciano Gualberto, 908, Cidade Universitária, São Paulo.

As inscrições, gratuitas, devem ser feitas no site do evento.