Evento grátis debate alta performance em ‘branding’ na FGV

A Accenture, empresa de consultoria, promove nesta quinta, 17 de novembro, em São Paulo, o talk-show “Greater than image: innovation for high performance branding”. O painel acontecerá no auditório da Fundação Getúlio Vargas, na unidade Berrini, e contará com a presença da responsável global pela área de Marketing da Accenture, Roxanne Taylor. Os presentes discutirão as melhores práticas para criar e manter a alta performance das marcas no mercado atual

Com duração de 1h30, o encontro também debaterá os principais desafios enfrentados pelos profissionais de publicidade na manutenção do valor de uma marca. Entre os participantes do encontro estarão: Fernando Martins, vice-presidente executivo de marca, marketing, comunicação e interatividade do Banco Santander; Ivan Pinto, professor de branding e diretor de assuntos internacionais da ESPM; e Max Petrucci, presidente e fundador da Garage Interactive.

O evento é gratuito e as inscrições são limitadas. Para confirmar a participação basta enviar o nome, telefone e e-mail para o endereço marketingbrasil@accenture.com.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agenda

Talk-show Greater than image: Innovation for high performance branding

Data: 17 de novembro – quinta

Horário: 16h às 17h30h

Local: FGV Berrini (Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.367 – Brooklin)

Inscrição: Envie nome, telefone e e-mail para marketingbrasil@accenture.com