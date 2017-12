Evento do SWU discute sustentabilidade na ESPM

* Por Marcelle Souza, Especial para o Estadão.edu

Para tentar aproximar o tema sustentabilidade do dia a dia de jovens universitários, o SWU (sigla em inglês para ‘Começa Com Você’) realizou na tarde de hoje (24) um pocket show e um debate sobre o assunto na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

Na mesa, o músico Marcelo Yuka, o publicitário Valdir Cimino e o professor Carlos Frederico Lucio apontaram ações que aproximam ações sustentáveis do cotidiano dos futuros profissionais. “As pessoas discutem muito sobre o papel do Estado, que tem que resolver os problemas sociais, como se a gente não tivesse nada a ver com isso”, disse Yuka, fundador do grupo O Rappa e ativista cultural.

Diretor da Associação Viva e Deixe Viver, Cimino afirmou que cada pessoa deve desenvolver práticas sócio e ambientalmente corretas dentro de sua área de atuação. “O profissional de comunicação e marketing é um importante agente transformador, porque tem a capacidade de difundir boas ideias.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“O mercado já exige produtos sustentáveis e é preciso se adaptar. Só que essa atitude vem junto com uma mudança comportamental?”, disse o músico, que realizou um show após o debate.

Os palestrantes ainda falaram sobre inclusão cultural, violência, acessibilidade, voluntariado, entre outros assuntos relacionados à sustentabilidade. Isaac Edington, diretor-presidente do Instituto EcoDesenvolvimento, fez a mediação da mesa.

Essa foi a segunda vez que o SWU promoveu esse tipo de evento. Nos 1º e 2 de agosto, o Mackenzie recebeu os calouros com um show e um minifórum com o objetivo de tentar sensibilizar os jovens para os temas ligados à sustentabilidade.

O ciclo de debates serve para divulgar o Festival SWU, que será realizado em Paulínia (SP) nos dias 1º e 2 de novembro. Entre as atrações confirmadas estão Kanye West, Miyiavi, Megadeth, Peter Gabriel e New Blood Orchestra, Primus, 311, Faith No More, Sonic Youth, Alice in Chains e Stone Temple Pilots.