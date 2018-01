Evento debate corrupção no empreendedorismo

Nesta quarta-feira 16, às 18h30, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP), realiza o debate “A Corrupção no dia a dia do Empreendedor”. O painel, gratuito e aberto ao público em geral, acontecerá no Salão Nobre da FGV-EAESP, em São Paulo (Rua Itapeva, 432). As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas pelo link http://www.fgv.br/dcm/mkt/mktg/2011/cenn/semana_global/index.html.

O evento complementa o calendário da Semana Global do Empreendedorismo, realizada simultaneamente em vários países do mundo, com o objetivo de despertar o olhar da sociedade para a importância do empreendedorismo como impulsionador de uma nova economia.

Para Laura Pansarella, gestora do FGVcenn, “o painel vai alertar o empreendedor para o quanto a corrupção pode atrapalhar o desenvolvimento econômico e o dia a dia dos seus negócios”.

Participam do debate Fábio Bueno, empreendedor e fundador da 24 x 7 Cultural; José Roberto Roque, coordenador geral do PNBE e Soraia Patrícia da Silva, gestora executiva do PNBE. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3799 3439.