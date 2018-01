Evento de Química trará 4 prêmios Nobel ao Brasil

Estão abertas até o dia 16 de junho as inscrições para a São Paulo Advanced School on Natural Products, Medicinal Chemistry and Organic Synthesis Integrated Solutions for Tomorrow’s World (ESPCA-Chemistry). O evento será realizado entre 14 e 18 de agosto deste ano no campus da Unicamp. Cem estudantes do mundo inteiro serão contemplados com suporte de transporte, alimentação e hospedagem.

A ESPCA é um programa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). O objetivo é financiar propostas de eventos que tragam para São Paulo grandes nomes da ciência, além de estudantes e profissionais do mundo inteiro, interessados em dar continuidade aos seus estudos em instituições paulistas.

Entre os palestrantes convidados e já confirmados, estão os prêmios Nobel Ei-ichi Negishi

(2010), Ada Yonath (2009), Richard R. Schrock (2005) e Kurt Wuthrich (2002).

A ESPCA em Química foi aprovada pela qualidade da proposta e por ser este também o Ano Internacional da Química (IYC, na sigla em inglês). Ao todo, serão 200 alunos selecionados para participar da Escola, sendo que 100 receberão auxílios transporte, alimentação e hospedagem.



O evento é coordenado pela professora Vanderlan Bolzani, da Unesp. Além da Fapesp, Unesp e Unicamp, também participam da coordenação do evento a Sociedade Brasileira de Química (SBQ), a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Inscrições e mais informações no site do evento.