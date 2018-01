Evento apresenta opções para quem quer estudar na Suíça

O Swiss Learning, evento que reúne representantes das principais escolas suíças no País, acontece nesta quinta-feira, 14 de abril, no Hotel Unique, em São Paulo. O evento apresenta ao público brasileiro interessado em fazer parte ou todo o ensino médio os benefícios da qualificação nas escolas locais, explicando como essas instituições podem capacitar os estudantes para as mais renomadas universidades e para uma carreira internacional de sucesso.

Nessa oportunidade única, os interessados poderão se informar sobre o funcionamento do sistema educacional da Suíça com os representantes das escolas de ensino médio e de gestão hoteleira da Swiss Learning, organização que promove a tradição e excelência da educação suíça e atesta a qualidade das escolas, bem como dos agentes que a representam. A STB, além de promover, é uma das empresas que representam boa parte das escolas que fazem parte do pool educacional apresentado no evento.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 3372-8221, ou por e-mail: saopaulo@swisslearning.com.