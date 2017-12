Evento apresenta candidatos de MBAs internacionais a diretores de admissões

Os estudantes brasileiros interessados em concorrer a uma vaga em um MBA internacional podem conhecer diretores de admissões de MBAs de universidades estrangeiras. O encontro, gratuito, ocorre no dia 15 de março, em São Paulo. A iniciativa, chamada de MeetUp Networking, é organizada pela The MBA Tour, feira mundial do setor. A intenção do encontro é tornar o contato entre estudantes e selecionadores mais efetivo, possibilitando o esclarecimento de dúvidas e troca de informações.

Para participar do evento,o candidato deve se cadastrar no site da The MBA Tour (http://www.thembatour.com/events/saoPaulo-march.shtml), escolher as instituições com as quais gostaria de se reunir e encaminhar o currículo. Depois disso, os candidatos passam por uma seleção das universidades em que são convidados para entrevistas.

O evento inclui ainda um painel com os diretores de admissão das faculdades que vão dar conselhos sobre o preparo para a matrícula e um workshop ministrado por conselheiros acadêmicos sobre o desenvolvimento do currículo para ingressar no processo de seleção dos MBAs. Também será possível participar de uma network session, que permite aos visitantes conhecer os gestores de outras universidades que não fizeram parte da lista prioritária de entrevistas. Entre as faculdades que confirmaram presença no evento estão City University London, ESMT Berlin, University of British Columbia, University of Miami e University of San Diego.