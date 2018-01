Euro-Pós 2011 começa sábado com mais de 100 universidades

Estudar na Europa pode estar mair perto do que você imagina. Neste fim de semana, dias 19 e 20 de novembro, começa a Euro-Pós 2011 (Salão Europeu de Pós-Graduação) no Palácio das Convenções do Anhembi. Mais de 100 universidades europeias e brasileiras estarão expondo os cursos de graduação e pós que oferecem, além de informações de programas de intercâmbio e bolsas de estudos com entrada gratuita.

Nesta primeira vez que será realizada no Brasil, são esperados 12 mil visitantes na exposição. Lá, os estudantes poderão entender melhor, por exemplo, conceitos como graduação sanduíche (realizada parcialmente em outra insituição), duplo-diploma (com formação em dois países) e co-tutela de tese (grosso modo, com orientadores de dois países).

Para quem tem vontade de estudar fora, é interessante navegar pelos sites das universidades que gostaria de frequentar antes de visitar a feira. Além disso, uma página de discussão está disponível no Facebook para quem quiser ir discutindo sobre essas ideias. O evento vai acontecer de 14 às 19 horas e fazem parte de sua organização instituições de ensino superior da França, Alemanha e Holanda.

Serviço:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Euro-Pós 2011

Data: 19 e 20 de novembro

Horário: de 14 às 19 horas

Local: Palácio das Convenções Anhembi (Av. Olva Fontoura, 1209)

Entrada: Gratuita