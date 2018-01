EUA abre inscrições para programa Jovens Embaixadores na próxima semana

A embaixada dos Estados Unidos vai abrir as inscrições para o programa Jovens Embaixadores na próxima segunda-feira, dia 26. Em sua 9ª edição, o programa leva aos EUA, durante três semanas e com todas as despesas pagas, 35 estudantes brasileiros e dois professores da rede pública de ensino.

Durante o lançamento oficial da edição 2011 do Jovens Embaixadores, o embaixador Thomas Shannon também vai anunciar os nomes dos jovens embaixadores das últimas edições que ganharam bolsas de estudo para cursos de verão em universidades americanas.

As inscrições podem ser feitas na página dos Jovens Embaixadores no Facebook. O link estará disponível a partir do dia 26 de abril.

O intercâmbio foi criado no Brasil em 2002 e hoje já é replicado em outros 16 países. Desde que foi lançado, 212 jovens brasileiros já foram beneficiados.

Os jovens que querem participar do programa devem:

– ter entre 15 e 18 anos de idade

– estudar na rede pública de ensino

– ter excelente desempenho escolar

– possuir engajamento em atividades de responsabilidade social e de voluntariado há pelo menos 1 ano

– ter boa fluência oral em inglês

– ter iniciativa e sejam comunicativos

– demonstrar flexibilidade e facilidade para adaptar-se a realidades e culturas diferentes

– manter bom relacionamento em casa, na escola e na comunidade

– pertencer à camada sócio-econômica menos favorecida