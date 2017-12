Etecs divulgam lista de classificação geral do Vestibulinho

Já está disponível a lista de classificação geral dos candidatos que participaram do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). A informação será também divulgada na Etec em que o candidato pretende estudar.

No dia 6 de julho, foi divulgada a relação dos convocados no processo de avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes de segundo módulo. A prova prática e a entrevista serão realizadas até 20 de julho na data e horários determinados pela Etec em que o candidato pretende estudar. O resultado desta avaliação será divulgado somente na respectiva Etec.

Os convocados do processo seletivo para o segundo semestre de 2012 devem fazer a matrícula, no horário definido pela unidade de ensino, nos dias relacionados abaixo, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec está localizada:

* 16 e 17 de julho – 1ª lista de convocação e matrícula;

* 18 e 19 de julho – 2ª lista de convocação e matrícula;

* 20 de julho – 3ª lista de convocação e matrícula;

* 23 de julho – 4ª lista de convocação e matrícula;

* 24 de julho – 5ª lista de convocação e matrícula.

Classificação – vagas remanescentes

No dia 23 de julho, as unidades de ensino divulgam as listas dos candidatos classificados no processo de avaliação e certificação de competências, e as listas de convocação para as matrículas das vagas remanescentes de 2º módulo, além de datas de matrículas dos convocados.

Outras listas poderão ser afixadas posteriormente na Etec, cabendo ao candidato acompanhar a relação na unidade em que pretende estudar.