Etecs divulgam gabarito do vestibulinho

O Centro Paula Souza divulgou há pouco o gabarito da prova do vestibulinho do segundo semestre das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). O caderno de questões também está disponível.

Documento Confira o gabarito PDF

(em PDF)

Documento Confira o caderno de questões PDF

(em PDF)

Cerca de 190 mil candidatos se inscreveram para concorrer às 61.689 vagas oferecidas no processo seletivo. O exame foi aplicado neste domingo.

Os cinco cursos técnicos mais procurados foram:

– Enfermagem matutino (Etec Carlos de Campos, na capital) – 25,83 candidatos/vaga

– Logística noturno (Etec Santo Amaro, na capital) – 17,95 candidatos/vaga

– Segurança do Trabalho noturno (Etec Dona Escolástica Rosa, em Santos) – 16,18 candidatos/vaga

– Segurança do Trabalho noturno (Etec São Mateus, na capital) – 14,58 candidatos/vaga

– Mecatrônica noturno (Etec Martin Luther King, na capital) – 14,28 candidatos/vaga

A lista de classificados será divulgada no dia 13 de julho, na Etec onde o candidato pretende estudar e também nos sites do Centro Paula Souza e do vestibulinho.

Os convocados devem efetivar a matrícula, no horário definido pela unidade de ensino, nos seguintes dias de julho:

15 e 16 – 1ª lista de convocação e matrícula

19 e 20 – 2ª lista de convocação e matrícula

21 – 3ª lista de convocação e matrícula

22 – 4ª lista de convocação e matrícula

23 – 5ª lista de convocação e matrícula

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (capital e Grande São Paulo) e 0800-772-2829 (demais localidades).