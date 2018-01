Etecs divulgam gabarito do Vestibulinho 2013

As Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo (Etecs) divulgaram no final da tarde deste domingo, 2, o

Documento gabarito e o caderno de provas PDF

do Vestibulinho 2013. Neste processo seletivo, mais de 353 mil inscritos vão concorrer às 89.154 vagas – 75.317 para o ensino técnico (inclui as 12.255 vagas para o ensino técnico integrado ao médio) e 13.837 vagas para o ensino médio nas Etecs.

O exame foi composto por 50 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas, relacionadas às diferentes áreas do saber (científico, artístico e literário), à comunicação e à expressão, em diversos tipos de linguagem, abrangendo conhecimentos comuns do ensino fundamental, do 6.º ao 9.º ano.

Concorrência



O curso técnico de Mecatrônica integrado ao ensino médio da Etec Martin Luther King, na capital, tem o maior índice de candidato por vaga do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o 1º semestre de 2013. Foram 1.319 inscritos para disputar as 40 vagas oferecidas, o que representa 32,9 candidatos por vaga. No processo seletivo do mesmo período do ano anterior o índice foi de 24,7 c/v, também o maior entre todos os cursos.

No curso técnico, o maior índice de procura ficou com Enfermagem, na Etec Carlos de Campos, também na capital, com 16,48 candidatos por vaga. Quanto à demanda do ensino médio, é a Etec Júlio de Mesquita, de Santo André, que está com a maior relação candidato/vaga: 21.

Classificação

A lista de convocados para a prova de aptidão para os cursos técnicos de Canto, Dança e Regência será divulgada no dia 9 de janeiro de 2013, na Etec onde o candidato pretende estudar e, também, nos sites www.centropaulasouza.sp.gov.br e www.vestibulinhoetec.com.br. No dia 16, será divulgada a lista de classificação geral para quem se inscreveu no ensino médio, técnico integrado ao médio, nos demais cursos do ensino técnico e no processo de avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes do 2º módulo.