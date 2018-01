Etecs divulgam gabarito de vestibulinho

O Centro Paula Souza divulgou há pouco o gabarito do vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo (Etecs). A prova foi aplicada neste domingo, 17, para mais de 160 mil candidatos inscritos. Eles disputam as 63.678 vagas abertas no segundo semestre.

– Clique

Documento aqui para baixar o gabarito e aqui PDF

para baixar a prova.

Os estudantes tiveram 4 horas para responder a 50 questões de múltipla escolha sobre o conteúdo do ciclo 2 do ensino fundamental.

Os cursos técnicos mais procurados neste processo seletivo são: Produção de Áudio e Vídeo, da Etec Jornalista Roberto Marinho (19,75 candidatos/vaga, no período da noite), Enfermagem, da Etec Carlos de Campos (16,40 candidatos/vaga, no período da manhã), e Edificações, da Etec Guaracy Silveira (15,03 candidatos/vaga, no período da noite).

A lista de classificação geral será divulgada no dia 6 de julho, na Etec onde o candidato deseja estudar, e também, nos sites www.centropaulasouza.sp.gov.br e www.vestibulinhoetec.com.br para os candidatos inscritos nos cursos técnicos de Canto, Dança, Prótese Dentária e Regência. E no dia 13 de julho para quem se inscreveu nos demais cursos do ensino técnico.

Os aprovados na primeira chamada devem fazer matrícula nos dias 16 e 17 de julho, no horário definido pela unidade de ensino.

Em 23 de julho as unidades de ensino divulgarão as listas dos candidatos classificados no processo de avaliação e certificação de competências, e as listas de convocação para as matrículas das vagas remanescentes de 2º módulo, além de datas de matrículas dos convocados.

Mais informações podem ser obtidas no manual do candidato.