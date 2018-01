Etapa define a redação como parte mais simples da prova

Héric José Palos, coordenador de português do cursinho Etapa, achou que a prova da segunda fase da Fuvest aplicada neste domingo foi difícil, principalmente quando comparada com as avaliações dos últimos anos. Palos elogia a avaliação, mas acredita que muitos alunos podem ter encontrado dificuldade na resolução das questões. “Elas estavam muito bem feitas, mas eram, assim como os textos, densas”, afirma.

De acordo com o coordenador, na maioria das questões, exigia-se um reflexão para além dos enunciados para o alcance das respostas.

Para Héric, a redação foi a parte mais simples da prova. “Ela chega até a destoar do grau de dificuldade geral para parte dissertativa”, afirma. A seu ver, o tema levantado é comum e de grande veiculação. “Bastava o aluno discutir a ideia que a a felicidade é alcançada por meio do acúmulo material”, diz.