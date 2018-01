Etapa brasileira de ‘maratona de Engenharia’ discute início da carreira e desafio de alimentar população

O Brasil sedia nesta terça-feira, 6, a etapa latino-americana da 8ª Maratona Global de Engenharia e Tecnologia. O objetivo do evento é discutir os desafios de alimentar os 7 bilhões de habitantes da Terra. Por aqui, as palestras serão realizadas no câmpus da PUC-SP na Consolação, região central.

As inscrições para assistir às conferências presencialmente já estão encerradas, mas é possível acompanhar todas as atividades da maratona online. Basta se credenciar até 15 minutos antes de cada palestra, no site http://www.smerbdesigns.com/global_marathon_epostcard/epostcard01.html.

A programação no País começa às 14h, com uma apresentação geral da maratona. Às 14h30 haverá a primeira palestra, sobre o estágio em Engenharia. Na segunda palestra, às 15h10, o assunto será as oportunidades e desafios para os jovens engenheiros no Brasil. A partir das 15h50 o tema central do evento será debatido por especialistas brasileiras e americanas.

A maratona começou nesta segunda-feira e vão até o sábado, 10, com palestras em todos os continentes. Todas as apresentações são lideradas por mulheres que atuam nas áreas de engenharia e tecnologia.

Serviço

8.ª Maratona Global de Engenharia e Tecnologia – Etapa Brasil

Data: 6 de março de 2012

Horário: 14h – 16h40

Local: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Rua Marquês de Paranaguá, 111 – Consolação, São Paulo (SP)

Programação

14h – Apresentação geral da Maratona Global de Engenharia e Tecnologia

14h30 – Palestra de Roberta Bonamigo, coordenadora de Relações Humanas na Promon Engenharia, sobre os desafios na busca do primeiro estágio

15h10 – Palestra de Eleanor Allen, diretora de Desenvolvimento América Latina na CH2M HILL, sobre as oportunidades e desafios para os jovens engenheiros no Brasil

15h50 – Debate sobre os desafios para alimentar a população mundial

Ana C. Silva, gerente de Desenvolvimento de Biotecnologia na DuPont

Adriana Camargo, gerente técnica regional na Solae

Daniela Eduardo, diretora regional de Marketing na Danisco

Sue E. Nokes, Ph.D e professora, responsável pelo Departamento de Engenharia Biológica e Agronômica na Universidade de Kentucky

Sherry Hunt, pesquisadora de Engenharia Hidráulica no Departamento de Agricultura dos EUA