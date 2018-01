O Etapa abriu inscrições para seu concurso de bolsas para as turmas de maio e de agosto de 2011.

As bolsas podem chegar a 100%. A prova será no dia 18 de abril, às 19h. Para se inscrever, o vestibulando deve clicar no site do Etapa.

O único requisito para fazer a prova é ter concluído o ensino médio até 2010. O aluno que completar os estudos em 2011 também pode se candidatar.