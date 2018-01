Estudar na Rússia

A Universidade Amizade dos Povos (RUDN), em Moscou, na Rússia, está com 20 vagas abertas destinadas em especial para brasileiros, para graduação, pós-graduação e intercâmbio em Relações Internacionais.

As inscrições podem ser realizadas até dia 22 de fevereiro por meio da Aliança Russa de Ensino Superior, entidade que representa as universidades russas no Brasil.

Apesar de o curso ser em russo, não é necessário saber o idioma para se candidatar. Antes de ingressar no 1º ano da graduação, o estudante faz uma Faculdade Preparatória, com duração de 15 meses, com o objetivo de adaptar o brasileiro a nova língua e ao jargão da profissão escolhida.

O embarque dos alunos está previsto para o mês de abril. Para participar ou obter mais informações sobre valores e requisitos necessários para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o site ou entrar em contato pelo telefone 11 3854-2515.