MEC pune mais 28 alunos por postar fotos da prova do Enem

SÃO PAULO – Estudantes voltaram a postar fotos das provas do Enem nas redes sociais neste domingo, 4, mesmo sabendo da proibição de utilizar celular nos locais de aplicação do exame. Segundo o Ministério da Educação (MEC), mais 28 alunos foram eliminados do processo seletivo por desrespeitarem a regra. Ontem, a pasta havia punido 37 pessoas por compartilhar imagens em sites como Twitter e em aplicativos como Instagram. Os casos foram registrados em vários Estados.

As imagens publicadas hoje mostravam, por exemplo, o cabeçalho da folha de rascunho da redação e o cartão-resposta, entregues pelos fiscais de aplicação momentos antes do início da prova.

Durante a aplicação do exame, de acordo com o item 12.3 do edital, o participante não pode, sob pena de eliminação, portar dispositivos eletrônicos como máquinas, calculadoras, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods, pen-drives, mp3 players, gravadores, relógios, alarmes ou qualquer espécie de receptor ou transmissor de dados e mensagens. O candidato também não pode fazer nenhuma espécie de consulta ou comunicar-se com outros participantes durante as provas. Não é permitido portar lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borrachas, livros, manuais, impressos e anotações.

O edital ainda prevê, no item 12.5, que o participante deve guardar, antes do início da prova, na embalagem porta-objetos fornecida pelo aplicador de provas, itens como telefone celular, desligado, outros equipamentos eletrônicos, também desligados, e demais objetos não permitidos.

