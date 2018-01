Estudantes têm até domingo para pedir renovação do Fies

Fundo financia de 50% a 100% das mensalidades do curso, de acordo com a renda familiar bruta do aluno, que só inicia amortização após conclusão

BRASÍLIA – O prazo para solicitação de aditamento de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referentes ao segundo semestre de 2013 e ao primeiro e segundo semestres de 2014 termina neste domingo, 30. Os estudantes poderão fazer os pedidos de renovação, suspensão, transferência, ampliação do prazo ou encerramento do financiamento no sistema informatizado do Fies.

O fundo financia de 50% a 100% das mensalidades, dependendo da renda familiar mensal bruta. A taxa de juros é 3,4% ao ano e os estudantes só começam a amortizar o financiamento 18 meses após o encerramento do curso. O prazo para quitar a dívida chega a três vezes o período financiado acrescido de 12 meses.

O financiamento é destinado a alunos matriculados em cursos superiores presenciais não gratuitos, oferecidos por instituições cadastradas no programa e que tenham obtido resultados positivos nas avaliações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

São dispensados da exigência de fiador os bolsistas parciais do Programa Universidade para Todos (ProUni), os estudantes matriculados em cursos de licenciatura e os que tenham renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio./YARA AQUINO, AGÊNCIA BRASIL