Estudantes simulam extração de petróleo no pré-sal em desafio na Unicamp neste domingo

Cerca de 800 estudantes vão simular a extração de petróleo nas águas ultraprofundas das camadas do pré-sal neste domingo (27) na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A empreitada, que acontece das 9 às 17 horas no Ginásio Multidisciplinar da universidade, faz parte da final do 4º Grande Desafio, evento do Museu Exploratório de Ciências (MC) da Unicamp, e é aberta ao público.

Os participantes usarão quatro aquários de noventa litros para, em seis minutos, tentar provar que suas engenhocas são capazes de retirar petróleo do fundo do mar.

Além disso, as equipes devem evitar o vazamento do “petróleo” durante a extração, simulando desafios complexos e situações inesperadas, a exemplo do que enfrenta a petroleira British Petroleum (BP) no Golfo do México há mais de dois meses.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os prêmios disputados estão “Solução mais criativa”, “Melhor trabalho em equipe”, “Melhor desempenho”, “Melhor solução”, “Caracterização da equipe”, “Torcida mais animada” e “Equipe comunitária”. A organização cogita ainda premiar o “Fracasso mais espetacular”.

Saiba mais no http://www.mc.unicamp.br/ .