Estudantes relatam problema com resultado de redação

Felipe Mortara

Renata Galvão, de 18 anos, que precisa do Enem para tentar uma vaga em Ciências Econômicas na Universidade Federal do ABC ou UFSCar, afirma ter problemas com suas notas de redação. Ela conta que ao acessar o sistema, visualiza notas normais referentes ao primeiro dia, mas o 2º dia indica apenas traços na presença, nas notas, inclusive redação a palavra ‘anulada’.

“Tenho certeza que preenchi tudo certinho. Há problemas generalizados relatados na comunidade do Enem no Orkut”, conta ela. Ela se mostra preocupada com as consequência do possível erro do Inep. “Se não arrumarem até domingo, quer dizer que não vão consertar e que eu vou perder um ano por incompetência deles”, reclama, referindo-se ao prazo de inscrição pelo Sisu. Ela conta ainda que ao tentar ligar para o Inep uma gravação afirma que todos os atendentes estão ocupados.

Já Isabella Pereira de Souza, de 24 anos, que busca vaga em Administração e Direito na Universidade Rural de Três Rios, conta que em seu login do site do Inep só a redação aparece como anulada, porém todas as outras notas aparecem corretas. “Fiz uma prova toda certa, escrevi a redação com tema direitinho, mas ela foi anulada e fiquei sem entender. Minha tia é professora, dei pra ela ler o rascunho e ela disse que estava boa”, explicou.

Segundo o site do Enem, qualquer tipo de sinal grafado fora do espaço destinado à redação pode ser interpretado como tentativa de fraude, podendo desclassificar o candidato.

Para pedir revisão da nota, o Inep atende pelo seu site e pelo 0800 61 61 61.