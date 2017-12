Estudantes podem fazer simulado gratuito para o Enem no fim de semana

O teste é aberto para qualquer estudante e tem inscrições abertas até amanhã (21). As provas vão apresentar o mesmo formato do Enem, sendo 180 questões.

No sábado, das 13h às 17h30, os alunos farão provas nas áreas de Ciências Humanas e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Já no domingo, das 13h às 18h30, serão realizados exames de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias.

Os quatro candidatos mais bem classificados, que estejam no 3º ano e não tenham cursado ensino superior, receberão como prêmio um iPad.

O simulado será realizado em 250 unidades do Objetivo distribuídas em 250 cidades do país. Entre as capitais, as provas vão ocorrer em São Paulo, Brasília, Palmas, Porto Velho, Teresina e João Pessoa.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As inscrições podem ser feitas no site: www.curso-objetivo.br ou nas unidades do Objetivo. Mais informações: 0800 77 00 189