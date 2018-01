Estudantes participam de competição de tecnologia e inovação na FGV

No próximo sábado, 1º de setembro, a Fundação Getulio Vargas será palco da final do Idea to Product Latin America, competição realizada pela Universidade do Texas (EUA), que traz para São Paulo alunos de cursos técnicos, graduação e pós-graduação de diferentes escolas e universidades da América Latina. Os estudantes formam equipes, que são responsáveis por apresentar um produto ou tecnologia inovadora e única.

Nesta edição, o Idea to Product Latin America contou com 39 inscritos em sua fase inicial, sendo que 15 equipes foram selecionadas para as três rodadas semifinais, que acontecem nesta sexta, 31. De cada uma dessas três semifinais, dois times serão escolhidos para disputar a final latino-americana no sábado, 1º.

A equipe vencedora será convidada a participar da final global da competição, que oferece um prêmio de 10 mil dólares, em novembro, em Estocolmo, na Suécia. O vencedor latino-americano ainda ganhará uma consultoria do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da fundação (FGVcenn) para elaboração de um plano de negócios, além de orientação jurídica para contratos e patentes.

Mais informações e a programação completa está disponível em ideatoproductla.org.