Assembleia estudantil de última hora

Uma conversa entre dois alunos, um favorável à greve e outro contrário, ganhou tamanho e se transformou em uma assembleia que reuniu estudantes da USP dispostos a discutir suas opiniões sobre o movimento grevista.

A reunião começou às 12h45, logo após a discussão entre um grupo de funcionários e alunos antigrevistas, e foi realizada atrás do Sintusp.

NILTON FUKUDA/AE



Os integrantes dos dois lados questionaram as assembleias, as formas de manifestação adotadas pelos grupos e o futuro do movimento.