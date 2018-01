Estudantes já podem visitar canteiro em São Luís do Paraitinga

A cidade de São Luís do Paraitinga, arrasada por uma enchente na virada do ano, acaba de oferecer o agendamento de visitas de estudantes e profissionais interessados no processo de reconstrução. O projeto, realizado pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), foi adiantado em reportagem especial na última edição do caderno Estadão.edu. Para ler, clique aqui.

Coordenado pelo professor de Urbanismo e Planejamento da Unesp José Xaides de Sampaio Alves, o projeto de ensino pretende levar a Paraitinga alunos de graduação e pós de cursos relacionados à restauração do patrimônio histórico destruído, como Arquitetura, História, Artes Plásticas, Engenharia e Museologia, entre outras carreiras. Além disso, as visitas podem colaborar com a recuperação econômica da cidade.

Para instituições que queiram agendar visiatas em grupo: duduturismoslp@gmail.com ou consulte o site www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.