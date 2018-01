Estudantes erram local de prova e perdem vestibular da Unicamp

* Por Tatiana Fávaro

CAMPINAS – As estudantes Munique Camargo Lopes Mesquita, de 16 anos, e Izamara dos Santos Ribeiro, de 17, perderam a primeira fase do vestibular da Unicamp neste domingo por errarem o local de prova.

“Procurei na internet o local de prova e estava escrito só Unicamp”, disse Munique, que prestaria vestibular como treineira. A estudante mora em Santo Amaro, de onde saiu às 11h20. Os portões foram fechados às 13h.

Munique chegou ao Ciclo Básico da Unicamp com 5 minutos de atraso. Ela deveria fazer a prova no câmpus da Unip.

Izamara teve a mesma queixa de Munique. “Consultei o site da Comvest mas lá estava só que a prova era na Unicamp”, afirmou a estudante, moradora de Paulínia, que concorreria a uma vaga em Gestão de Empresas.

O site da Comvest, comissão que organiza o processo seletivo, ficou lento e até saiu do ar neste domingo. Mas a orientação desde o início das inscrições foi para os candidatos visitarem o local de prova antes do vestibular e chegarem com uma hora de antecedência no dia do exame.

O estudante Cezar Yukio Takeda, de 18, acertou o local mas confundiu o horário da prova e, achando que os exames fossem ser aplicados a partir das 14h, chegou ao câmpus da Unicamp às 13h20. “Não tem jeito nem de discutir. Foi erro meu”, disse o garoto, que prestaria vestibular para Engenharia de Alimentos.