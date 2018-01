Candidatos elogiam tema da redação

*Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – O tema da redação foi elogiado por vários alunos neste domingo. Ingrid Pereira, de 18 anos, está no 3.º ano do colégio Álvaro Sousa Lima e foi seu primeiro Enem. “Hoje foi mais difícil que sábado, por causa da matemática”, diz Ingrid. “Mas gostei do tema da redação, porque é algo que todo mundo sabe falar. Os jovens passam muito tempo na internet.” Ela tem contas no MSN, no Orkut, no Facebook e no Twitter e vai tentar uma bolsa do Prouni para os cursos de Administração, Contabilidade ou Recursos Humanos, na Unip.

Kaite Vargas, de 19 anos, também gostou do tema “Viver em rede no século 21: os limites entre o público e o privado”. Para ela, é um tema fácil de abordar. “Falei sobre o Facebook e os avanços da tecnologia. Hoje a internet permite que a gente conheça pessoas novas e reecontre quem a gente não vê há muito tempo.” Exceto pelas questões de probabilidade, ela achou a prova de hoje mais fácil que a de sábado. Kaite está no 3.º ano do colégio Nossa Senhora de Lourdes.

Já Kamila Sombra, de 16 anos, tenta uma bolsa no Mackenzie para estudar Psicologia. Sua segunda opção é Nutrição. Achou a prova de português tranquila e, sobre matemática, disse: “nunca me dei bem”. A estudante do 3.º ano do colégio Caetano de Campos achou o tema “legal”, mas diz que gosta de escrever e se empolgaria com qualquer tema, “a não ser que fosse sobre matemática”.