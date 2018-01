Estudantes de Taubaté já temem última prova da Fuvest

* Por Gerson Monteiro, Especial para o Estadão.edu

TAUBATÉ – Para alguns estudantes, a preocupação com o desempenho na prova desta segunda-feira, 7, é menor que a expectativa em relação ao terceiro e último dia de provas da segunda fase da Fuvest. Para eles, as questões específicas desta terça-feira são mais difíceis. “O peso delas é muito maior que as de hoje, pois são questões ligadas a cada carreira”, afirma Marcos Vinicius da Rocha, de 17 anos, candidato ao curso de Educação Física na USP.

O nervosismo e a expectativa para as provas de amanhã também é sentida pela candidata de Engenharia Mecânica na Escola Politécnica Tais Seade Gomide, de 17 anos. “A gente nunca sabe o que vão pedir, estou muito nervosa”, diz.

Abstenção. No segundo dia de provas da Fuvest em Taubaté, no Vale do Paraíba, o índice de abstenção se manteve em 7,7% – dos 262 estudantes chamados para a prova na cidade, 20 faltaram.