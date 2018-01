Estudantes de Relações Internacionais têm encontro em Brasília

O funcionamento e a reforma dos principais organismos internacionais do século, como o G-20, G-8, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, Organização das Nações Unidas e seu Conselho de Segurança, serão os principais assuntos debatidos no XVI Encontro Nacional de Estudantes de Relações Internacionais (Eneri).

Com o tema Os organismos internacionais e a nova ordem mundial, a 16.ª edição do evento será realizada de 18 a 21 de maio, em Brasília, sob a organização de estudantes de RI da Faculdade de Economia da Faap. As inscrições estão encerradas.

Entre os palestrantes, nomes como Juan Carlos Wasmosy Monti, ex-presidente do Paraguai nos anos de 1993 a 1998; Andrés Ramirez, representante do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados no Brasil; Antonio Carlos Pereira, editor de Opinião do jornal O Estado de S. Paulo e presidente do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial; e o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante.

Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores durante o governo Lula, será o convidado especial. Também ministrarão palestras o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, negociador-chefe do Brasil na COP-15 e diretor de Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores; o embaixador Marcos Azambuja, ex-chefe da Delegação Brasileira para Assuntos de Desarmamento e Direitos Humanos; Philip Yang, diplomata e fundador da empresa Petra Energia; e a ministra-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário.