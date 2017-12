Estudantes de outros Estados prestam Fuvest em São Paulo

* Por Cristiane Nascimento, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – Estudantes de outros Estados chegaram cedo à FEA-USP para fazer a prova de primeira fase da Fuvest.

A estudante Isabela Proença, de 16 anos, aluna do 3.º ano do ensino médio do Colégio Dom Bosco, de Curitiba, está ansiosa para o exame. Ela tenta vaga em Medicina e já prestou o vestibular de outras faculdades, como as Universidades Federais do Paraná e do Rio de Janeiro e a Estadual de Maringá.

Para controlar o nervosismo, Isabela presta atenção a uma aula de matemática improvisada em frente à faculdade, dada por um professor que tenta revisar os conteúdos pouco antes do início da prova. “Qualquer coisa é valida a essa altura do campeonato”, afirma a estudante. “Assim a gente se concentra no que ele está falando e esquece a tensão.”

Caroline Paulino, de 20, veio de Salvador para tentar uma vaga no curso de Engenharia Elétrica da USP. “Estou muito tensa, é a primeira vez que faço Fuvest”, diz. Guilherme Rodrigues, de 20, que fazia cursinho com Caroline e agora estuda Geofísica, resolveu acompanhar a amiga: “Incentivei a Caroline a prestar o vestibular e vim aqui dar uma força”.