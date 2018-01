Estudantes de Campinas consideraram o segundo dia de provas mais fácil

*Por Tatiana Fávaro

CAMPINAS – Os primeiros estudantes a deixar o colégio Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, em Campinas, após a prova do Enem, consideraram os testes aplicados neste domingo – de Matemática e suas Tecnologias, Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, e Redação – difíceis, porém, mais fáceis do que as provas deste sábado. “Hoje tinha mais texto para analisar, interpretar. Ontem estava mais tranquilo”, afirmou o estudante Francisco Ramos da Silva, de 19 anos, que faz cursinho em Campinas e vai disputar uma vaga em Engenharia Elétrica nos vestibulares de 2012.

O estudante Gustavo Rodrigues, de 18 anos, deixou o local de provas às 15h30 e também considerou a prova deste domingo “mais tranquila”. “Ontem tinha mais questões difíceis de interpretar”, afirmou o garoto que está em dúvida entre os cursos de Educação Física e Direito como opções nos vestibulares.

Para Diemerson Guimarães, de 18 anos, que foi para o Enem “treinar” para o vestibular, a prova de matemática dificultou o exame de domingo. Mesmo assim as provas, na opinião dele, foram menos difíceis que as do sábado. Guimarães quer prestar vestibular para Ciência da Computação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Universidade Paulista (Unip) e outras universidades, ele ainda vai escolher, depedendo da nota do Enem. O exame foi aplicado em 18 locais em Campinas e teve 22.279 inscritos segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).