Estudantes da PUC protestam por mensalidades menores

Cerca de 200 estudantes, e não 30 como foi divulgado anteriormente pela Polícia Militar,ocuparam a reitoria da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), na Rua Monte Alegre, em Perdizes, na zona oeste, na manhã desta quinta-feira, 18, reivindicando diminuição das mensalidades.

Segundo a aluna Ana Carolina Andrade, do curso de Jornalismo, e representante do Centro Acadêmico Benevides Paixão do Jornalismo da PUC, a ocupação se deu após uma assembleia feita durante a manhã, após reunião do Conselho Superior de Administração da universidade, que confirmou o aumento das mensalidades para todos os cursos.

De acordo com a estudante, os alunos promoveram uma campanha desde o início do ano reivindicando a diminuição dos valores, incluindo um abaixo assinado onde foram reunidas 2.200 assinaturas.

Agora à tarde, permanecem na reitoria cerca de 150 estudantes. À noite será feita nova assembleia para atrair novas adesões de estudantes. Segundo a estudante, um acordo foi firmado entre reitor e alunos, ficando acertado que a polícia não iria intervir

na retirada dos estudantes, que se comprometeram a não destruir nada dentro da reitoria.