Estudantes da Faap são recebidos por diplomata em Israel

No dia seguinte ao passeio em Hebron, fomos a Tel Aviv, cidade de Israel, para uma reunião com David Saranga, diplomata israelense e cônsul de mídia e relações públicas de Israel nos Estados Unidos, que nos deu o ponto de vista israelense do conflito entre Israel e Palestina. O diplomata foi a primeira pessoa a utilizar mídias sociais, como Facebook e Twitter, para divulgar o país, recebendo críticas positivas e negativas por esta atitude.

Ainda em Tel Aviv, passamos pelo Museu da Diáspora, que traz a história do povo judeu e o percurso de exílio pelo qual passaram há mais de 2 mil anos. Há uma sala dedicada ao Holocausto, além de vídeos de migrações judaicas pelo mundo, obras de arte, entre outros.

A programação do dia seguinte foi no deserto de Negev, localizado em território israelense. Lá, tivemos contato com um grupo de mulheres beduínas que tem seu próprio negócio: a venda de cremes, óleos e sabonetes feitos com plantas extraídas do deserto. Esta é uma história de superação entre elas, uma vez que, na cultura destas mulheres, a tradição é outra, como casar e constituir uma família.

Samara Figueiredo é aluna de Relações Internacionais da FAAP