Estudantes da FAAP exploram o Oriente Médio

Começa hoje e vai até o dia 2 de fevereiro uma viagem de estudos que alunos da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) farão ao Oriente Médio. Os 26 estudantes, na sua maioria do curso de Relações Internacionais, terão oportunidade única de conhecer de perto uma das regiões mais conflituosas do cenário internacional.

Acompanhados por guias locais e professores, eles percorrerão parte do ‘Caminho de Abraão’, rota turística e de peregrinação que reconstitui os passos do profeta Abraão pelo Oriente Médio há aproximadamente 4 mil anos.

Os alunos estarão imersos na história, geografia e problemas dessa região, que é o berço das três maiores religiões monoteístas (Cristianismo, Judaísmo e Islamismo), possui uma grande pluralidade cultural e é alvo de radicalismo.

“Será um verdadeiro curso de política internacional in loco’, garante o prof. Luiz Alberto Machado, vice-diretor da Faculdade de Economia. O docente acompanhou o primeiro grupo de estudantes da FAAP que esteve em missão estudantil ao Oriente Médio, em fevereiro de 2010.

Neste ano a viagem terá uma programação mais elaborada. Serão pouco mais de duas semanas de estudos, percorrendo cidades da Turquia, Jordânia, Israel, Palestina e Líbano. Nesta edição, o professor de Relações Internacionais, Guilherme Casarões, acompanhará o grupo. “Será uma ‘aula prática’ permanente sobre as questões do Oriente Médio, tanto para os alunos quanto para os professores, já que não estamos habituados a realidades diferentes da nossa. Uma experiência pessoal e intelectual para todos os participantes”, ressalta o docente.

No roteiro estão inclusos, por exemplo, encontros com lideranças governamentais, acadêmicas, religiosas e comunitárias a fim de debater os problemas socioeconômicos e políticos da região. Além disso, em algumas cidades os alunos irão conviver com os habitantes locais, pois serão alojados em casas de famílias previamente selecionadas.