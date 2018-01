Vinte barrados culpam linha de ônibus da zona sul

*Por Mariana Mandelli

SÃO PAULO – Os portões da Unisa, Santo Amaro, fecharam às 13h02. Cerca de 20 pessoas, entre candidatos e parentes, chegaram atrasadas. Todas reclamaram da mesma linha de ônibus, a 675X-10, que liga o terminal do Grajaú, zona sul, ao Metrô Vila Mariana. Segundo elas, os carros da linha estavam demorando muito para sair do ponto inicial.

Daniela do Carmo, de 24 anos, deseja conseguir uma bolsa do Prouni em Psicologia ou Gestão em RH. Disse que chegou ao terminal às 11h, mas por conta das enormes filas e da demora para os ônibus iniciarem o percurso, acabou se atrasando. “Ontem saí de casa no mesmo horário e deu tudo certo. Hoje não.” Ela lamentou ter perdido a prova de hoje, porque considera a redação seu ponto mais forte . “Ontem acredito que fui bem, apesar de não saber o conteúdo de algumas questões.”

A candidata Fabiana Santos, de 21 anos, enfrentou a mesma situação. “Cheguei por volta das 11h20 e fiquei 40 minutos esperando pelo ônibus. Quando ele chegou, tivemos que esperar mais 30 minutos para finalmente sair dali.”

Fabiana já trabalha na área de Administração e gostaria de conseguir uma bolsa para cursar algo ligado ao tema. “Fiquei triste porque meu desempenho ontem não adiantou de nada. Agora vou tentar a Fatec.”