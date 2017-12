Em virtude do erro encontrado ontem no gabarito da prova, um estudante escreveu em seu perfil no Twitter que o Ministério da Educação teria cancelado o exame. Na sequência, ele coloca um link que leva o usuário a uma página em que Sérgio Mallandro diz: “Ah, pegadinha do Mallandro!”

