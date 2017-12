Estudante trocará novo Enem por vestibular do ITA

O estudante Jéfferson Fialho, de 17 anos, que está fazendo a prova da Fuvest no câmpus da Uninove na Barra Funda, reclamou da data escolhida pelo Ministério da Educação para aplicar o Enem “extra” aos candidatos prejudicados por problemas na prova amarela de ciências humanas e ciências da natureza.

Aluno do Colégio Mesquita, Jéfferson diz que pegou o caderno de questões com falhas de impressão e não conseguiu trocá-lo, ou seja, está entre os estudantes que poderão fazer o novo Enem. “Mas a prova vai cair no dia 15, uma quarta-feira, mesmo dia do vestibular do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). É claro que vou fazer o ITA”, afirmou ele, que tenta uma vaga em Sistemas de Informação da USP.