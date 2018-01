Estudante segue recomendação e chega com antecedência a local de prova

* Por Tatiana Fávaro

CAMPINAS – Alguns candidatos do Enem em Campinas e região seguiram as orientações do Inep e chegaram com até duas horas de antecedência ao local de prova, munidos de documento de identidade com foto, caneta transparente com tinta preta e em acordo com outras regras estabelecidas.

“Viemos mais cedo para não pegar trânsito. Vim de cabelo preso, roupa sem decote e de calça em vez de short”, afirmou a estudante Jéssica Jordão Vieira, de 19 anos.

Acompanhada de amigos e da mãe, a professora universitária Elizabete Jordão, Jéssica chegou ao Colégio Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, no Jardim Guanabara, por volta de 11 horas. “Moramos em Barão Geraldo (distrito de Campinas próximo à Unicamp) e ouvimos que poderia haver muito trânsito, então não quisemos correr riscos”, disse a mãe da garota.

O Liceu Salesiano é uma das 18 escolas nas quais serão realizadas as provas do Enem para 22.279 inscritos em Campinas, neste sábado e domingo. Às 11h30, havia cerca de cem candidatos em frente ao local.